С балкона квартиры на севере Петербурга выпал гамбиец. Он жив, но переломан

Собрать переломанные кости гражданина Гамбии петербургские врачи пытаются с вечера 18 января. Он упал с балкона квартиры на Северном проспекте.

Как стало известно «Фонтанке», гамбиец пролетел шесть этажей 91 дома по Северному проспекту. Врачи забрали его в больницу около полудня 18 января. У него пробита голова, сломаны тазовые кости, бедро и позвоночник.

Пока медики буквально собирают его по частям, полиция выясняет, что 21-летний молодой человек делал в Петербурге и в квартире на Северном. В базах осуждённых или разыскиваемых его фамилия не нашлась.