Петербуржец грозился взрывать и убивать, чтобы ему вернули водительские права. На размышления давал пять часов

Оперативники Центра «Э» петербургского главка нашли шантажиста и самоназванного «подрывника» в хостеле возле парка Победы. Он обещал убивать, взрывать и устроить «революцию», если ему не вернут водительское удостоверение.

По информации «Фонтанки», номер экстренной помощи 35-летний экс-водитель набрал ночью 15 января. Через двое суток его угрозы стали уголовным делом, ещё через день сотрудники Центра «Э» нашли его в хостеле в Яковлевском переулке. Ему предъявили требование солидного выкупа – полтора млн рублей. Взамен на эти деньги и свои водительские права задержанный был готов умерить свой разрушительный пыл. В противном случае городу, по его словам, грозил теракт, переворот и убийства, а начать революционер собирался с того, что «завалит» троих полицейских.

Он на размышления давал пять часов, уголовно-процессуальный кодекс дал ему возможность подумать минимум двое суток. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.