«Чем мы хуже Чечни». В Чувашии депутаты просят простить 3 миллиарда рублей долгов за газ

Идея списать с населения «просроченные» долги за газ по примеру Чечни понравилась депутатам Чувашии. Обращение в прокуратуру направил депутат республиканского Государственного совета от ЛДПР Константин Степанов, сообщает 19 января пресс-служба Чувашского регионального отделения партии.

«Чем мы хуже Чечни?» – задался вопросом депутат. Копия обращения в прокуратуру приложена к сообщению. В документе отмечено, что долг перед «Газпром межрегионгаз Чебоксары» за третий квартал 2018 года составляет около 3 млрд рублей. Парламентарий отметил, что это также «негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе и не раз освещалось в СМИ».

Ранее депутаты Смоленской областной думы обратились в прокуратуру, чтобы перенять практику кавказской республики.

Накануне Заводской районный суд Грозного принял решение списать должникам в Чечне 9 миллиардов рублей. Прокуратура указала, что попытки добиться оплаты вызывают рост напряженности и протестные настроения в республике. «Газпром межрегионгаз Грозный» заверил, что будет обжаловать решение суда.