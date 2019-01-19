Январский гром. Снежная гроза в Подмосковье попала на видео

Редкое метеорологическое явление увидели москвичи и жители Подмосковья в ночь на 19 января. В Солнечногорском районе и в Зеленограде разразилась снежная гроза.

Раскаты грома и вспышки молний очевидцы смогли снять на видео. Синоптики пояснили, что гроза произошла из-за встречи холодных и теплых воздушных масс. В пятницу, 18 января, в столице была оттепель. После холодные воздушные массы сместили циклон на восток, началась сильная метель и поднялся ветер.

Из-за непогоды в московских аэропортах задерживали внутренние и международные рейсы. «Задержки провоцируют работы по расчистке аэродромов и обработки самолетов», — приводит «Интерфакс» сообщение авиадиспетчерской службы московской воздушной зоны.

В Москве снежную грозу также наблюдали в декабре 1995, декабре 2006 и декабре 2011 годов.