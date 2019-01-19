Три тысячи километров за 17 минут. Разведка США зафиксировала испытания российской противоспутниковой ракеты

Россия испытала новую систему противоспутниковой обороны. Запуск ракеты с мобильной пусковой установки 23 декабря прошлого года зафиксировала разведка США, сообщает 19 января CNBC со ссылкой на источник.

По данным телеканала, ракета за 17 минут преодолела расстояние в 3 тысячи километров и успешно достигла своей цели. Источник уточнил, что речь идет о системе Pl-19 Nudol, а пуск стал седьмым по счету.

Как утверждает источник, ракета способна выводить из строя навигационные и телекоммуникационные спутники на низкой околоземной орбите.

Накануне президент США Дональд Трамп представил новую стратегию развития американской системы противоракетной обороны, согласно которой Соединенные Штаты рассмотрят возможность разместить системы ракетного перехвата в космосе и на Аляске.