Болгария экстрадировала в США подозреваемого в хакерстве россиянина. Его обвиняют в кибермошенничестве на десятки миллионов долларов

Из Болгарии в США экстрадирован гражданин России Александр Жуков. Он был задержан в ноябре прошлого года по обвинению в мошенничестве.

Об экстрадиции Жукова 19 января сообщает РБК со ссылкой на российское посольство в США. Гражданин был доставлен из Болгарии и в настоящее время находится в тюрьме в Бруклине. В дипломатическом ведомстве пообещали, что в ближайшее время сотрудники миссии посетят Жукова и окажут ему все необходимое консульское содействие.

О выдаче Жукова из Болгарии сообщило также издание Cyberscoop. По его данным, 38-летний россиянин появился в суде Бруклина и отверг обвинения в свой адрес. С судьей он общался через переводчика.

Жуков был задержан по требованию болгарских властей в конце ноября прошлого года. Ему было предъявлено заочное обвинение в кибермошенничестве на несколько десятков миллионов долларов. Вместе с Жуковым в разных странах были также задержаны его предполагаемые сообщники – граждане России и Казахстана.

По данным газеты «Коммерсантъ», Жуков, который в 2010 году купил квартиру в Варне и переехал в Болгарию, купил несколько десятков серверов, с помощью которых нагонял на созданные им сайты миллионы просмотров. Таким образом, с помощью обмана он уговаривал американских рекламодателей размещать рекламу. Когда те поняли, что стали жертвой мошенничества, то обратились в правоохранительные органы.