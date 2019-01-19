«Вторжение инопланетян». В небе над Петербургом появились светящиеся столбы

Морозная погода подарила петербуржцам необычное оптическое явление, напоминающее то ли северное сияние, то ли вторжение инопланетян. Завораживающую игру света наблюдали в разных районах города.

Световой лес «вырос» в Петербурге в ночь на 19 января. Вертикальные полосы тянутся в небо от каждого источника света и, как объясняют специалисты, к настоящему северному сиянию отношения не имеют, но от этого выглядят не менее сказочно.

Переливы в небе называются световыми столбами. Они появляются из-за тонких ледяных кристаллов, которые образуются после вымораживания влаги в воздухе. Источником завораживающего зрелища может стать любой уличный фонарь, свет от которого преломляется в мельчайших кристаллах воды. Возможность полюбоваться такой оптической иллюзией чаще всего выпадает именно зимой.

Температура воздуха в Петербурге достигла 17 градусов ниже нуля. По прогнозам синоптиков, ночью мороз сохранится, а к утру в городе потеплеет до – 7...9 градусов.