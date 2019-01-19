В Смольном экстренно созывают ночное совещание. В столице недовольны уборкой снега в Петербурге

В Смольном в ночь на субботу 19 января в срочном порядке созывается совещание с главами районных администраций и профильными чиновниками, отвечающими за уборку снега. С докладом о ходе уборки улиц потребовал от подчинённых явиться к себе врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Как стало известно «Фонтанке», в 2 часа ночи глав районных администраций ждут в 104 кабинете Смольного. Им предстоит отчитаться о борьбе со снегом и сосульками, предоставить план уборки на ближайшие трое суток и схемы работы специализированной техники. По информации «Фонтанки», внеурочность совещания может быть вызвана звонком из Москвы: до столицы якобы дошли жалобы горожан на ситуацию с уборкой снега.

Перед совещанием Беглов проводит инспекцию уборки Приморского и Выборгского районов. Накануне он также следил за уборкой снега ночью и даже сам проехал в кабинете трактора. Тогда же, как писала «Фонтанка», он раскритиковал депутата ЗакСа от партии «Яблоко» Бориса Вишневского, призвав его взять лопату в руки вместо комментариев СМИ.

Кроме срочного ночного совещания в Смольном, на 19 января по данным «Фонтанки» запланирована еще одна встреча с руководиетлями районов и отчеты глав муниципальных образований (формально они не подчиняются исполнительной власти). Отдельно планируют спросить с муниципалов из Петроградского, Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового и Пушкинского районов. После запланировано совещание по этой же теме с частным бизнесом – руководителями крупных торговых центров. Ранее Александр Беглов призывал их начать уборку снега и наледи самостоятельно.

По наблюдению старожилов Смольного, экстренные ночные совещания с руководителем города не созывались уже более 10 лет. Подобные встречи ранее были возможны лишь при крупном ЧП и последнее такое собеседники "Фонтанки" вспомнили во время подрыва "Невского экспресса". Тогда штабом в городском ситуационном центре командовала Валентина Матвиенко.

Нынешняя зима выдалась в Петербурге снежной в отличие от нескольких предыдущих лет. Осадков выпало в четыре раза больше, чем в прошлом году. Из-за нехватки дворников городских учителей призвали лично взяться за борьбу с сугробами. Однако главный синоптик Петербурга не считает ситуацию анономальной.