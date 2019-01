Дайверы достали со дна Тихого океана более двух с половиной тонн мячиков для гольфа

Дайверы Алекс Вебер и ее отец Майкл, а также морской биолог из Стэнфордского университета Мэтью Савока два года спасали побережье Калифорнии от загрязнения. За это время им удалось собрать 50 тыс. мячиков для гольфа общим весом в 2,5 тонны. Об этом 18 января пишет издание N+1.

Мячики отправляются в Тихий океан из окрестных гольф-клубов — неподалеку от города Кармел, где живут Веберы, их пять. В 2016 году Алекс Вебер, когда занималась дайвингом, заметила, что все дно побережья усеяно мячиками для гольфа. Сначала она собирала их вместе со своим отцом, а затем привлекла к работе и биолога из Стэнфорда Мэтью Савока. С его помощью (и экологических организаций) из океана достали за два года около 2,5 тонны мячиков — или 50681 штуку.

