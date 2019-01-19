В Минобороны сообщили о гибели ещё одного лётчика разбившегося Су-34

Спасатели нашли тело третьего лётчика, погибшего после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Японским морем. Судьба ещё одного человека остаётся неизвестной, сообщили в министерстве обороны РФ 18 января.

Как пишет «Росбалт» со ссылкой на ТАСС, тело третьего лётчика из состава экипажа Су-34 в ходе поисково-спасательных работ обнаружили без признаков жизни. Ранее спасатели достали из воды тело одного пилота. Ещё одного штурмана спасли вскоре после катастрофы и доставили в госпиталь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Поисково-спасательная операция продолжается. Оставшегося члена экипажа с воздуха ищут самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30, а также вертолеты Ми-8. Кроме того, в районе катапультирования акваторию обследуют несколько судов.