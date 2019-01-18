Дерипаска обещает выяснить, сколько зарабатывает Зюганов. Главный коммунист создает комиссию по расследованию деятельности олигарха

Бизнесмен Олег Дерипаска требует провести проверку доходов главы КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом 18 января пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя предпринимателя.

Отметим, ранее Зюганов заявил, что готов ответить на иск Дерипаски о компенсации морального вреда. Лидер КПРФ подчеркнул, что продолжает настаивать на создании комиссии по расследованию предпринимательской деятельности олигарха.

«Дерипаска решил со мной судиться. Пусть он судится, наша юридическая служба работает. Но я буду настаивать на создании комиссии и расследовании по всей цепочке этого невиданного против нашей державы и национальной безопасности преступления», – заявил Зюганов.

Ранее коммунист говорил, что, по его мнению, из-за действий Дерипаски Россия теряет контроль над стратегической отраслью — производством алюминия. Бизнесмен в ответ подал иск о компенсации морального вреда на 1 млн рублей в Тверской суд Москвы. Поводом для иска послужило заявление Зюганова, сделанное 9 января на заседании Госдумы. Он назвал бизнес Дерипаски «аферой и преступлением».