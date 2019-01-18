Правительство нашло позитив в наказании за фейковые новости и неуважение к государству. Законопроекты рассмотрит профильный комитет Госдумы

Законопроекты о наказании за публикацию непроверенной информации и оскорбление государственных символов получили положительные отзывы правительства. Об этом 18 января сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Леонид Левин.

По словам депутата, законопроекты будут рассмотрены на ближайшем заседании в комитета, которое назначено на понедельник, 21 января. Несмотря на это, у правительства нашлись замечания. Их рекомендовано учесть при дальнейшей работе над проектами законов, передает «Интерфакс» заявление Левина. Суть претензий не уточняется.

Запретить публикацию в СМИ и Интернете фейковых новостей и наказывать за явное неуважение к власти предложили сенатор Андрей Клишас в соавторстве с членом Совета Федерации Людмилой Боковой и депутатом Дмитрием Вяткиным. Предполагается, что за распространение таких материалов авторы могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 5 тысяч рублей или арестованы на срок до 15 суток. Кроме того, генпрокурор может потребовать блокировки ресурсов.

Этот же коллектив авторов другим законопроектом предложил дополнить статью КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации запретом на распространение в СМИ заведомо ложных сведений, которые могут угрожать жизни граждан или провоцировать протесты. В этом случае для физлиц предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц – от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

Клишас заявил, что к «охоте на ведьм» нововведения не приведут. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу, отметив, что она назрела давно.