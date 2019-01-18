В кафедральном соборе в украинских Сумах прогремел взрыв во время вечернего богослужения

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе в городе Сумы на Украине во время вечернего богослужения 18 января прогремел взрыв. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП.

По предварительной информации, неизвестные бросили взрывное устройство в притворе храма. «Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал», – говорится в сообщении УПЦ. Представители правоохранительных органов сейчас изучают все подробности происшествия.

«Православные верующие областного центра возмущены дерзким преступлением, совершенным на праздник Богоявления. Сумчане считают, что действия преступников является прямым следствием той агрессивной риторики, которая в последнее время звучит в адрес православных граждан и разжигает вражду на религиозной почве. Ведь целый ряд провокаций подобного рода состоялся в Сумах в последнее время», – заявили в УПЦ МП.

Отметим, нападение на храм произошло на фоне получения автокефалии православной церковью Украины. В УПЦ МП (Московского патриархата) считают происходящее расколом и опасаются провокаций со стороны радикалов-сторонников независимости украинского православия.