СМИ: Дуров собирается представить блокчейн TON на форуме в Давосе

Блокчейн-платформа TON от создателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова может быть представлена уже на следующей неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом 18 января пишет издание «Код Дурова» со ссылкой на свои источники.

Форум пройдет с 22 по 25 января в Швейцарии. Журналисты отмечают, что Дуров уже ранее посещал это мероприятие (в 2017 году). Анонимные источники издания утверждают, что тестовая версия TON уже доступна некоторым инвесторам, ее релиз должен состояться во втором квартале 2019 года. Сам Дуров от комментариев отказывается.

При этом в сентябре прошлого года Telegram сообщил инвесторам, что блокчейн-платформа TON готова на 70%. Отметим, с ее созданием может быть связана ликвидация в Великобритании компании Telegram Messenger LLP. Правда, некоторые эксперты считают, что причиной для такого решения стал предстоящий Brexit.