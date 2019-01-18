Как конфету у ребёнка отобрать. Охранники украли новогодние подарки у пациентов детского хосписа

Сотрудники частного охранного предприятия примерили роль зелёного злодея Гринча и оставили без новогодних подарков тяжелобольных детей в Москве. Предназначенные хоспису подарки выносили пакетами, избирательный подход к делу попал на видео.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 18 января, подарки для пациентов хосписа собрали волонтёры одной из благотворительных организаций. Подарки были временно отправлены на склад на Электрозаводской улице, который арендует медучреждение. Там же на игрушки польстились взрослые.

Потребительский подход двоих в форме охраны зафиксировала камера. Мужчины небрежно осмотрели «ассортимент», отобрали приглянувшееся, добавили к уже готовым наборам в подарочных пакетах и покинули помещение. Судя по записи, выбор пал на сладости в новогодних упаковках и игрушечный автомобиль.

«Оперуполномоченные ОМВД России по Преображенскому району города Москвы задержали двоих сотрудников частного охранного предприятия по подозрению в краже игрушек», – сообщает Ирина Волк.

Обоих отпустили под подписку о невыезде, но уже как фигурантов уголовного дела. Приглянувшиеся им подарки найдены и в ближайшее время будут вручены маленьким пациентам хосписа.