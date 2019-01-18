«Это был подлый обман». Рыбка рассказала о своем задержании в «Шереметьево»

Анастасию Вашукевич (больше известную как Настя Рыбка) посетили в ИВС «Зябликово» члены Общественной наблюдательной комиссии по Москве (ОНК). Об этом 18 января пишет «Московский комсомолец».

Рыбка заявила, что условия содержания в России значительно лучше, чем в Таиланде.

«Здесь просто космос. Пятизвездочный отель. Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские – там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры», – рассказала она.

Кроме того, Рыбка уточнила, что она не собиралась оставаться в России после прилета из Таиланда и надеялась перебраться в Минск.

«В аэропорту («Шереметьево» – прим. ред.) меня задержали и предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу. Я отказывалась, сказала, что могу потом ответить на все вопросы... Мне сказали, что в «Шереметьево» нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман», – подчеркнула Рыбка.

Напомним, после возвращения из Таиланда Рыбку, секс-тренера Алекса Лесли (Александра Кириллова) и еще двух человек задержали по подозрению в причастности в вовлечению в занятия проституцией.