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18.01.2019 22:25
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«Это был подлый обман». Рыбка рассказала о своем задержании в «Шереметьево»

Анастасию Вашукевич (больше известную как Настя Рыбка) посетили в ИВС «Зябликово» члены Общественной наблюдательной комиссии по Москве (ОНК). Об этом 18 января пишет «Московский комсомолец».

Рыбка заявила, что условия содержания в России значительно лучше, чем в Таиланде. 

«Здесь просто космос. Пятизвездочный отель. Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские – там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры», – рассказала она.

Кроме того, Рыбка уточнила, что она не собиралась оставаться в России после прилета из Таиланда и надеялась перебраться в Минск. 

«В аэропорту («Шереметьево» – прим. ред.) меня задержали и предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу. Я отказывалась, сказала, что могу потом ответить на все вопросы... Мне сказали, что в «Шереметьево» нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман», – подчеркнула Рыбка.

Напомним, после возвращения из Таиланда Рыбку, секс-тренера Алекса Лесли (Александра Кириллова) и еще двух человек задержали по подозрению в причастности в вовлечению в занятия проституцией. 

Справка:

Рыбку, Лесли и еще нескольких человек задержали в Таиланде в феврале 2018 года. Их обвинили в организации услуг сексуального характера в составе преступной группы, они признали себя виновными и получили условные сроки.

Секс-скандал, получивший в народе название «рыбка-гейт» по псевдониму главной героини, начался с публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК обратил внимание общественности на видеоролики и фото из Инстаграма «девушки с пониженной социальной ответственностью», в которых фигурировали бизнесмен Олег Дерипаска и некогда вице-премьер РФ Сергей Приходько.

Дерипаска подал иск к Рыбке и секс-гуру Алексу Лесли в Усть-Лабинский суд Краснодарского края (по месту своей регистрации), который взыскал с обвиняемых по 500 тысяч рублей. Приходько после скандала ушел с поста вице-премьера и не получил должность в новом кабмине. Ему нашли место в аппарате правительства РФ.

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