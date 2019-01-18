Не такого, как Путин. Рейтинг доверия президенту снизился до исторического минимума

Уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину после новогодних праздников продолжил снижаться и уже обновил исторический минимум. В важных вопросах положиться на российского лидера готовы не больше трети опрошенных.

Как следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, результаты которого опубликованы 18 января, президенту страны в лице Владимира Путина по-прежнему доверяет большинство населения — 33, 4%. На его ближайших соперников Сергея Шойгу и Сергея Лаврова могут положиться 13,7% и 9,3% соответственно.

Однако для президента это исторический минимум, уточняет источник «Дождя» во ВЦИОМ. До этого нижней планкой была цифра в 45% – столько опрошенных выразили доверие Путину образца марта 2005 года. Тогда граждан опрашивали на фоне монетизации льгот.

По данным социологов, рейтинг президента с конца сентября прошлого года не поднимался выше 37,3%, периодически проседая до 35,6%. К Новому году он было выровнялся, но так и не удержался.

Между тем, доверие граждан после праздников потеряли практически все предложенные в опросе политики. Антирейтинг возглавляет Владимир Жириновский. О своём недоверии к политику заявили 26,3% опрошенных. На пятки ему наступает Дмитрий Медведев, которому не доверяют 23,8%.