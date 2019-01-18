Совладельцу ГК «Город» грозит банкротство. Иск к Максиму Ванчугову подала компания «Такт»

Арбитражный суд зарегистрировал заявление компании «Такт» по банкротному иску к совладельцу ГК «Город» Максиму Ванчугову, который оставил в Петербурге ряд долгостроев. Информацию 18 декабря опубликовали на сайте «Электронное правосудие».

Иск к Ванчугову подало непубличное акционерное общество «Такт». Сумма требований не называется. Согласно данным базы СПАРК, бенефициаром компании является Владимир Куковицкий. Гендиректор «Такта» Станислав Войцеховский воздержался от комментариев.

В 2017 году Василеостровский районный суд рассмотрел иск ЗАО «Такт» к Максиму Ванчугову о взыскании долга по договору займа, размер которого не раскрывался. Требования заявителя были удовлетворены. В ходе апелляции горсуд оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

Напомним, что в 2014 году банк «Фининвест», в котором были открыты расчетные счета группы компаний, лишился лицензии. После этого стройки «Города» в общей сложности на 5,4 тысячи квартир встали. В Петербурге начались акции протестов пострадавших дольщиков. В 2015 году неизвестные убили супруга активистки и дольщицы застройщика Аллы Андреевой, а на ее автомобиле появилась надпись «Ты следующая!» Преступление до сих пор не раскрыто. Спустя три недели совладельцы застройщика Руслан и Максим Ванчуговы были задержаны по подозрению в мошенничестве на 800 млн рублей.

В ноябре 2018 года налоговая служба подала банкротный иск к ГК «Город».

В конце прошлого года Андреева под видом журналистки проникла на пресс-конференцию Владимира Путина и рассказала главе государства о проблемах долгостроев в Петербурге. Президент пообещал дольщице организовать встречу с врио губернатора Александром Бегловым. На аудиенцию к градоначальнику активистка попала на следующий день, 21 декабря.

Встреча не обошлась без скандалов: на совещание пригласили других дольщиков «Города». Но Андреева заявила, что президент пообещал ей личную встречу с Бегловым и покинула Смольный. Спустя несколько часов активистка вернулась и лично выслушала рассказ врио губернатора о том, что участники совещания обсудили в ее отсутствие.