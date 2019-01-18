Россиянин, первым в истории ограбивший единственный банк Шпицбергена, предстанет перед судом в феврале

Суд Северного Тромса в Норвегии 18 января продлил срок содержания под стражей россиянину, который в декабре прошлого года попытался ограбить банк на Шпицбергене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генконсульство РФ на острове.

«Российский гражданин чувствует себя хорошо. Жалоб на содержание нет. Просьб об оказании ему консульской помощи не высказывает», – рассказали дипломаты.

Суд по существу должен пройти до конца февраля, уточнили в консульстве. Отметим, фамилию задержанного до сих пор не называли. Ранее сообщалось, что 29-летний гражданин России утром 21 декабря 2018 года проник с винтовкой в здание банка Sparebank 1 в Лонгиербюене. Он похитил около 70 тыс. норвежских крон (около полумиллиона рублей). Его задержали по горячим следам в тот же день.

Местные СМИ подчеркивают, что это первый случай ограбления банка на Шпицбергене за всю историю. Причем этот банк — единственный на острове.