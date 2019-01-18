Минобороны: Один из пилотов Су-34, потерпевших крушение в Татарском проливе, погиб. Поисковая операция продолжается

Тело пилота Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке, найдено в ходе поисково-спасательной операции. Как передает Russia Today, об этом 18 января вечером заявили в пресс-службе министерства обороны России.

«Судном, задействованным в поисково-спасательной операции, обнаружен и поднят на борт индивидуальный спасательный плот с телом лётчика Су-34 без признаков жизни», — цитирует издание представителей Минобороны.

Поисково-спасательная операция продолжается, военные опровергли информацию о том, что спасатели нашли и второго пилота.