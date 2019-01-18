Центробанк РФ поставил рекорды по закупкам золота и обогнал Китай

Центральный банк России в 2018 году закупил 8,8 млн унций золота (около 274 т). Об этом 18 января пишут «Ведомости» со ссылкой на данные регулятора.

Закупки увеличились на 22,2% с 7,2 млн унций в 2017 году. К концу 2018-го запасы золота в международных резервах ЦБ достигли примерно 2112 тонн. Их стоимость составляет около 86,9 млрд долларов (18,6% от всех резервов ЦБ в 468,5 млрд долларов).

Благодаря росту закупок золота по этому показателю российский ЦБ обогнал китайских коллег и стал пятым держателем золота в своих резервах среди всех мировых центробанков. Первые четыре места у США, Германии, Франции и Италии.

Эксперты связывают интерес к золоту с борьбой с санкциями: драгметалл сложнее заморозить или ввести против него какие-либо ограничения.