В Петербурге телебашня засверкает новыми огнями. «Ленсвет» выбирает подрядчика для ремонта иллюминации

ГУП «Ленсвет» ищет подрядчика для капитального ремонта архитектурно-художественной подсветки телебашни за 133 млн рублей. Итоги конкурса подведут 25 января. 18 января закончился срок подачи заявок, информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, внешний облик телебашни останется неизменным. Подрядчику предстоит только отремонтировать оборудование. Средства на замену оборудования в виде субсидии выделил «Ленсвету» город.

В последний раз капитально меняли подсветку в 2008 году. Работы завершили к началу Международного экономического форума. У иллюминации появилось несколько режимов работы. В едином ансамбле оформили и подсветку Троицкого моста. Стилистическое единство им обеспечивают 200 тысяч ламп-вспышек.

На башне установлены антенны для телевизионного и радиовещания. Сигнал вышка начала раздавать в 1963 году. До 2017 года конструкция была абсолютной доминантой Петербурга, пока ее не перерос строящийся небоскреб Лахта Центр.