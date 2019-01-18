Уфимскую дознавательницу, обвинившую коллег в изнасиловании, уволили за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел»

Дознавательница из Уфы, которая ранее обвинила троих руководителей местной полиции в изнасиловании, уволена из органов внутренних дел. Соответствующий приказ подписал глава МВД Башкирии Роман Деев, сообщается 18 января на официальном сайте регионального главка.

В пресс-релизе не приводится фамилия дознавательницы, но источник РИА «Новости» подтвердил, что речь идет о прогремевшем на всю страну «секс-скандале» в Уфе. Служебная проверка установила, что «двое сотрудниц подразделения дознания совместно с тремя руководителями подразделений республиканского МВД употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району». Руководителей, напомнили в МВД, уже уволили. Теперь же в отставку отправили и двух дознавательниц «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».