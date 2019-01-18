«Государево око» разглядит всё. «Роскосмос» собирается поднять над Землёй систему дистанционного зондирования

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил следить за инфраструктурой из космоса с помощью новой системы спутников. Для этого на орбиту готовы вывести «Государево око».

Как сообщил Рогозин 18 января, спутники дистанционного зондирования Земли позволят мониторить динамику изменения любых процессов на планете. Предполагается, что такой системой смогут пользоваться работники сельского хозяйства для наблюдения за пахотными землями и сотрудники МЧС, которые занимаются тушением лесных пожаров.

Потенциально программа может быть расширена ещё больше. В «Роскосмосе» её назвали перспективной, особо отметив выгоду для государства.

«Это огромная польза для органов власти. Из космоса видны все постройки и изменения инфраструктурных объектов», – цитирует Рогозина «Дождь» со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, в «Роскосмосе» рассказали о планах сменить название пилотируемого космического корабля «Федерация». По словам Рогозина, новое имя должно быть «более приемлемым».