Разметку на петербургские дороги за полмиллиарда нанесут шесть компаний

Городская «Дирекция по организации дорожного движения» выбрала победителей 13 аукционов на нанесение дорожной разметки общей стоимостью около 465 млн рублей. Информация об этом 18 января опубликована на сайте госзакупок.

В общей сложности весь Петербург расчертят шесть компаний. Больше всего районов и денег достанется компании ЗАО «Трест», которая традиционно выигрывает подряды в этой сфере. За 205 млн рублей она обслужит Выборгский, Василеостровский, Калининский, Красногвардейский, Курортный, Петроградский и Приморский районы. За последние пять лет дирекция пополнила портфель госзаказа компании «Трест» более чем на 2 млрд рублей.

Еще четыре района Петербурга — Колпинского, Невского, Фрунзенского и Центрального – за 112 млн рублей разметит компания «Роуд Лайф», которая также является одним из постоянных подрядчиков дирекции. С 2014 года учреждение в рамках заключенных контрактов заплатило «Роуд Лайф» более 350 млн рублей. В прошлом году в списке главных дорожных «художников» Петербурга также были ЗАО «Трест» и «Роуд Лайф». Между ними распределилось почти 250 млн рублей.

Все остальные участники сумели выиграть лишь по одному аукциону: компания «Перекресток» за 38 млн рублей обновит разметку в Адмиралтейском и Кировском районах, а ООО «Траектория» за 39 млн рублей в Красносельском, Кронштадтском и Петродворцовом районах. Московский расчертит компания «Продвижение» за 39 млн рублей, а Пушкинский район получит белые полосы на дорогах за 32 млн рублей от фирмы «ЭДС».