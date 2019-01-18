Moody’s предупредило о риске для России из-за возможных жестких санкций США

Возможные более жесткие санкции США в отношении России могут оказать негативное влияние на кредитный профиль России, следует из прогноза международного рейтингового агентства Moody’s по кредитоспособности стран СНГ в 2019 году.

«Хотя санкции США в отношении России в течение 2018 года не оказали существенного негативного влияния на ее кредитный рейтинг, более жесткие меры могут поставить под угрозу кредитный профиль России. Деструктивные потенциальные новые санкции могут быть введены законодательным органом США, предложения которого включают ограничения в отношении госдолга, государственных финансовых институтов и энергетического сектора», – говорится в документе.

Moody’s отмечает сохранение высокой неопределенности по поводу сроков введения и характера возможных новых санкций в отношении России. Однако, по мнению агентства, «законодательная власть США твердо намерена усилить давление на Россию».

В октябре ведущий аналитик Moody’s по вопросу российского суверенного рейтинга Кристин Линдоу заявила, что ужесточение санкций США против России не приведет к понижению суверенного рейтинга страны, но может привести к пересмотру прогноза с позитивного на стабильный.

Второй пакет санкций США из-за якобы использования Россией химического оружия в британском Солсбери может быть введен, в случае если Москва не предоставит «надежные гарантии» того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем и не согласится на проведение проверок «на месте» инспекторами ООН. В этот пакет могут быть включены такие меры, как сокращение дипломатических отношений и практически всей торговли между странами, а также ограничения в отношении ряда российских банков.