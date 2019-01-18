Смольный официально покинули еще 4 вице-губернатора: Кучерявый, Говорунов, Мовчан, Серов

На сайте петербургского правительства появилось сообщение об уходе со своих постов вице-губернаторов Александра Говорунова (глава администрации города), Константина Серова (политический блок), Сергея Мовчана (экономический блок), Михаила Кучерявого (экология и Арктика). Ранее об их отставках сообщала «Фонтанка».

Как говорится на сайте Смольного, врио губернатора Александр Беглов назначил Константина Серова и Сергея Мовчана своими советниками. Ранее «Фонтанка» писала, что место вице-губернаторов Серова и Говорунова ближайшее время займет глава аппарата губернатора Любовь Совершаева. Место Мовчана может занять советник губернатора Евгений Елин.

О других планирующихся перестановках в Смольном подробнее в материале «Фонтанки».