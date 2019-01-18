Космический корабль "Федерация" переименуют

Роскосмос намерен переименовать перспективный пилотируемый космический корабль "Федерация". Об этом 18 января журналистам сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Он у нас назывался "Федерацией". Сейчас думаем над более приемлемым названием", – цитирует Рогозина ТАСС.

"Федерация" разрабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия". Корабль предназначен для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в дальний космос. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции – до года.

Как ранее сообщили в пресс-службе РКК "Энергия", в настоящее время для проведения автономных и комплексных испытаний выпущен основной объем рабочей конструкторской документации. Развернуто изготовление макетов отсеков корабля, включая конструкцию и бортовые системы. Начало летных испытаний "Федерации" в беспилотном варианте запланировано на 2023 год.