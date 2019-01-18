Кешбэк не для всех. Альфа-Банк наказал завсегдатая ресторанов и автозаправок

Карты с кешбэком стали источником наживы для сотрудников АЗС и официантов. Борясь со злоупотреблениями, банкиры не делают скидок добросовестным клиентам и готовы вовсе отказаться от программы.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Клиент Альфа-Банка из Петербурга, заказавший карту с повышенным кешбэком в 10% на АЗС, столкнулся с локальным «закручиванием гаек». После того, как он стал дальше ездить и чаще заправляться, ему отказали в выплате месячного вознаграждения, заподозрив в необоснованном обогащении. И напомнили о возможной крайней мере — блокировке карты.

В рекламе Альфа-Банка в соцсетях описание возможностей карты с кешбэком укладывается в одно предложение: «Оформите карту Cash Back Mastercard и возвращайте до 10% на АЗС и до 5% в кафе, барах и ресторанах». Заинтригованный предложением клиент попадает в раздел на сайте банка, где узнает, что на 10% на заправках и на 5% в общепите он может рассчитывать при сумме трат по карте больше 70 тыс. рублей в месяц. Еще 1% вернут за все остальные покупки. Максимальная сумма возврата – 15 тыс. рублей в месяц и не более 5000 за одну категорию покупок. Всё.

Но петербуржец Артём, который в мае оформил такую карту, открыл для себя еще одно широко не анонсированное условие, из-за которого можно целиком лишиться заработанного вознаграждения за месяц, а то и вовсе потерять карту.

«Фонтанке» Артём рассказал, что с недавних пор стал несколько раз в неделю ездить по 120 км в одну сторону и теперь чаще заправляется. В результате доля трат на АЗС (15-17 тысяч рублей в месяц) по карте выросла с обычных 40-50% до 60% в декабре. Плюс еще около 10% всех месячных трат пришлось на рестораны — тоже бонусную категорию. И неожиданно кешбэк за все операции в последнем месяце (около 1700 рублей) ему не пришел. Когда он поинтересовался у Альфа-Банка, в чем, собственно, дело, то узнал, что злоупотребил лояльностью кредитного учреждения и необоснованно обогащается.

«Доля расходов в бонусных категориях не должна быть лидирующей при использовании картой для повседневных покупок. Если расходы в бонусных категориях превышают прочие, то банк начинает анализировать клиентское поведение на предмет использования карты в коммерческих целях, а именно необоснованного обогащения за счет трат только в бонусных категориях путем деления расходов между картами других банков, использование в служебных целях или ведения аффилированного бизнеса. Дальнейшие превышение операций в пользу бонусных категорий приводит к ограничениям», – заявили ему в банке.

Как оказалось, в конце пятой страницы полной версии программы лояльности есть пункт о том, что банк может не платить кешбэк, если у него появятся подозрения насчет намерений клиента. Правда, никаких цифр и сумм, говорящих точнее про требуемое соотношение обычных тракт к бонусным категориям, там нет, хотя банк активно использует этот пункт, что называется, без объявления войны.

Конкретные цифры, что считается лидирующей долей операций и каков лимит по ним, банк отказался раскрывать, сославшись на информационную и финансовую безопасность. Но на будущее в Альфа-Банке посоветовали Артёму и другим клиентам делать больше трат в других категориях и проводить все свои операции по их карте: «тогда не будет ограничения, и вы получите максимально доступный кешбэк».

Возражение Артёма, что, может быть, он в жизни занимается только тем, что ездит на машине по кабакам, там парировали обвинением в злоупотреблении программой лояльности, отметив, что «за честные траты» положен и «честный кешбэк».

«Структура расходов у людей может очень сильно разниться. Может быть, я завтра куплю машину с большим расходом топлива, или бензин подорожает еще сильнее», – задумался петербуржец, нужна ли ему такая карта.

Клондайк для нечистых на руку

В Альфа-Банке на запрос «Фонтанки» подтвердили, что банк действительно может перестать платить кешбэк, если замечает признаки коммерции, когда основной пользователь карты использует ее на постоянной основе для оплаты покупок только в повышенных категориях.

«Например, когда официант в ответ на желание клиента оплатить картой отвечает, что терминал не работает и просит оплатить наличными, при этом оплачивает покупку своей картой и получает 5% кешбек, – привели пример в «Альфе». – Если банк будет допускать такое недобросовестное использование программы лояльности отдельными клиентами, то банк будет вынужден свернуть данный проект для всех своих клиентов».

Количество таких блокировок кешбэка в банке раскрывать не стали. Также не ответили и на вопрос, почему это условие явно не отображается в числе прочих на сайте с картой.

В ВТБ «Фонтанке» заявили, что о правилах начисления вознаграждений и их максимальном ежемесячном размере клиент информируется при оформлении карты, а Наиль Османов, руководитель управления транзакционного бизнеса банка «Открытие», рассказал, что подобные ограничения есть практически во всех банках. Потенциальные защитные механизмы включаются при тратах в 150 тысяч рублей и более чем в одной категории.

«Цель подобных ограничений – сделать карты банка выгодными для всех клиентов, а не только небольшой группы, которая может «эксплуатировать» карту (например, сотрудники АЗС), генерируя большой убыток банку. Не секрет, что с каждой операции банки получают в среднем 1-1,5% от суммы покупки, поэтому кешбэк в 5%, 10% и больше, конечно, генерирует прямой убыток», – резюмировал Османов.

Из всех опрошенных «Фонтанкой» банков только в Тинькофф Банке заявили, что подобных ограничений в процессе выплаты кешбэка у них нет.

«Клиенты банка могут без особых ограничений также пользоваться картой, в том числе и только для повышенных бонусных категорий. Единственное ограничение есть в программе Tinkoff Drive: здесь количество транзакционных баллов, рассчитанных за автомобильные покупки, не может превышать количество транзакционных баллов, рассчитанных за остальные операции, более чем в 5 раз. Этот момент изначально прописан в правилах бонусной программы Tinkoff Drive», – отметили в банке.

В Северо-Западном управлении ЦБ РФ «Фонтанке» сообщили, что вмешиваться в работу банков в части возврата кешбэка не намерены. Последствия участия в подобных программах лояльности — целиком на плечах клиента.

«Программа лояльности – это коммерческое предложение банка, условия которого формируются им самим. При этом клиент банка вправе воспользоваться такой программой или отказаться от нее», – резюмировали в ЦБ.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»