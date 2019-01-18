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Смольный официально покинули еще 4 вице-губернатора: Кучерявый, Говорунов, Мовчан, Серов

Власть
18.01.2019 19:37
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"Проще без Макарова". Почему "Единая Россия" может сменить управляющего

В повестке конференции партии власти петербургской “Единой России” значатся перевыборы секретаря, хотя срок действующего, Вячеслава Макарова, еще не истек. Что это значит, выясняла «Фонтанка».

"Проще без Макарова". Почему "Единая Россия" может сменить управляющего

фото с сайта er.ru

Петербургские единороссы 31 января на конференции будут выбирать секретаря. Одни уверены, что процедура – всего лишь формальность. Другие предсказывают смену партийного лидера и намекают на пошатнувшиеся политические позиции спикера парламента Вячеслава Макарова. «Фонтанка» рассказывает историю борьбы в городской «ЕР». 

Последний раз выборы главы петербургского отделения партии проходили в 2016 году. Спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров победоносно обыграл своего технического конкурента – депутата того же ЗакСа Сергея Купченко – со счетом 166:3. Эти выборы прошли тайно и без губернатора Георгия Полтавченко, отношения с которым на тот момент у законодательной власти были натянутые. Только что завершились выборы в ЗакС: мандаты получили те, кого взял под свой патронат Вячеслав Макаров, а те, кого протекционировал Смольный, остались не у дел. Взяв большинство не только на выборах в парламент, но затем еще и на голосовании за спикера, Вячеслав Макаров застолбил за собой главенство в партии на 5 лет. 

Как утверждают четверо собеседников «Фонтанки» в «Единой России», партийное лидерство Вячеслава Макарова может прерваться 31 января 2019 года. В повестке созванной на этот день региональной конференции есть пункт «выборы секретаря». Получить комментарии от руководства партии не удалось – глава исполкома и лидер фракции в парламенте Александр Тетердинко не снял трубку, после чего через пресс-секретаря передал «без комментариев». Рядовые единороссы заверили «Фонтанку», что, по их данным, ничего сверхъестественного на конференции не планируется: в конце 2018 года федеральный съезд партии решил, что нужно увеличить количественный состав политсоветов, а также переизбрать региональных секретарей. 

Отдельно речь об этом шла 17 января в Москве, на заседании президиума генерального совета «Единой России». «Решение связано с внесением на прошедшем XVIII Съезде партии изменений в устав, наделяющих президиумы региональных политических советов статусом основного коллегиального руководящего органа регионального отделения «Единой России», – цитирует сайт «ЕР» заместителя секретаря генерального совета, депутата Государственной думы Виктора Селиверстова.

Впрочем, как считают двое собеседников «Фонтанки», технических перевыборов Вячеслава Макарова в этот раз может не быть. Во-первых, аргументируют партийцы, попросившие не называть их, у главы парламента сейчас обострились взаимоотношения с администрацией президента, которая всецело поддерживает врио губернатора Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора. «Предполагается, что из-за антирейтинга партии Беглов дистанцируется от нее, поэтому любая активная поддержка единороссов для него минус», – рассуждает собеседник «Фонтанки», напоминая, что Макаров неоднократно высказывался в последнее время в пользу врио губернатора в качестве кандидата. С другой стороны, Вячеслав Макаров – сильный и яркий политик, который зачастую перетягивает и медийную повестку, и инициативы на себя, добавляет источник. «Такое впечатление, что для технологов Беглова проще, если бы Законодательное собрание, которым руководит Макаров, было бы приложением Смольного, также, как и партия», – считает единоросс.

Как предполагают источники «Фонтанки», возможен и такой вариант развития событий, что Макаров передаст бразды правления партией своему же человеку, тогда смена партийного секретаря произойдет лишь формально. «Если это и произойдет, вряд ли мы узнаем об этом раньше, чем за день до конференции», – рассуждает один из депутатов Государственной думы от партии власти.

Стоит заметить, что противостояние петербургской «Единой России» и представителей исполнительной власти началось спустя год после ухода с поста губернатора Валентины Матвиенко. Апогей этой борьбы произошел на партийной конференции осенью 2012 года. Тогда Вячеслав Макаров боролся за пост секретаря с Константином Серовым (дорабатывает в Смольном последние дни в качестве вице-губернатора). Противостояние шло серьезное и носило вовсе не технический характер, однако уже на самой конференции просмольнинский кандидат Серов, понимая расклад, снял свою кандидатуру. Последствием этой борьбы стал раскол между представителями исполнительной и законодательной ветвей власти в петербургской «Единой России». После скандала своего поста лишился глава Адмиралтейского района Николай Линченко, выступивший на стороне Макарова. Серов, в свою очередь, через некоторое время сложил полномочия депутата и перешел работать в Смольный.

В последние годы петербургские депутаты, в том числе единороссы, с завидным постоянством критиковали накануне покинувшего Смольный главу комитета по территориальному развитию (отвечает за связь с районами и муниципалитетами) Игоря Князева. Последним наиболее громким партийным скандалом стали разборки в отделении в Центральном районе, где сторонники Вячеслава Макарова не поделили партию с главой администрации района Андреем Хлутковым.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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