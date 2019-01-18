"Проще без Макарова". Почему "Единая Россия" может сменить управляющего

В повестке конференции партии власти петербургской “Единой России” значатся перевыборы секретаря, хотя срок действующего, Вячеслава Макарова, еще не истек. Что это значит, выясняла «Фонтанка».

фото с сайта er.ru

Петербургские единороссы 31 января на конференции будут выбирать секретаря. Одни уверены, что процедура – всего лишь формальность. Другие предсказывают смену партийного лидера и намекают на пошатнувшиеся политические позиции спикера парламента Вячеслава Макарова. «Фонтанка» рассказывает историю борьбы в городской «ЕР».

Последний раз выборы главы петербургского отделения партии проходили в 2016 году. Спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров победоносно обыграл своего технического конкурента – депутата того же ЗакСа Сергея Купченко – со счетом 166:3. Эти выборы прошли тайно и без губернатора Георгия Полтавченко, отношения с которым на тот момент у законодательной власти были натянутые. Только что завершились выборы в ЗакС: мандаты получили те, кого взял под свой патронат Вячеслав Макаров, а те, кого протекционировал Смольный, остались не у дел. Взяв большинство не только на выборах в парламент, но затем еще и на голосовании за спикера, Вячеслав Макаров застолбил за собой главенство в партии на 5 лет.

Как утверждают четверо собеседников «Фонтанки» в «Единой России», партийное лидерство Вячеслава Макарова может прерваться 31 января 2019 года. В повестке созванной на этот день региональной конференции есть пункт «выборы секретаря». Получить комментарии от руководства партии не удалось – глава исполкома и лидер фракции в парламенте Александр Тетердинко не снял трубку, после чего через пресс-секретаря передал «без комментариев». Рядовые единороссы заверили «Фонтанку», что, по их данным, ничего сверхъестественного на конференции не планируется: в конце 2018 года федеральный съезд партии решил, что нужно увеличить количественный состав политсоветов, а также переизбрать региональных секретарей.

Отдельно речь об этом шла 17 января в Москве, на заседании президиума генерального совета «Единой России». «Решение связано с внесением на прошедшем XVIII Съезде партии изменений в устав, наделяющих президиумы региональных политических советов статусом основного коллегиального руководящего органа регионального отделения «Единой России», – цитирует сайт «ЕР» заместителя секретаря генерального совета, депутата Государственной думы Виктора Селиверстова.

Впрочем, как считают двое собеседников «Фонтанки», технических перевыборов Вячеслава Макарова в этот раз может не быть. Во-первых, аргументируют партийцы, попросившие не называть их, у главы парламента сейчас обострились взаимоотношения с администрацией президента, которая всецело поддерживает врио губернатора Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора. «Предполагается, что из-за антирейтинга партии Беглов дистанцируется от нее, поэтому любая активная поддержка единороссов для него минус», – рассуждает собеседник «Фонтанки», напоминая, что Макаров неоднократно высказывался в последнее время в пользу врио губернатора в качестве кандидата. С другой стороны, Вячеслав Макаров – сильный и яркий политик, который зачастую перетягивает и медийную повестку, и инициативы на себя, добавляет источник. «Такое впечатление, что для технологов Беглова проще, если бы Законодательное собрание, которым руководит Макаров, было бы приложением Смольного, также, как и партия», – считает единоросс.

Как предполагают источники «Фонтанки», возможен и такой вариант развития событий, что Макаров передаст бразды правления партией своему же человеку, тогда смена партийного секретаря произойдет лишь формально. «Если это и произойдет, вряд ли мы узнаем об этом раньше, чем за день до конференции», – рассуждает один из депутатов Государственной думы от партии власти.

Стоит заметить, что противостояние петербургской «Единой России» и представителей исполнительной власти началось спустя год после ухода с поста губернатора Валентины Матвиенко. Апогей этой борьбы произошел на партийной конференции осенью 2012 года. Тогда Вячеслав Макаров боролся за пост секретаря с Константином Серовым (дорабатывает в Смольном последние дни в качестве вице-губернатора). Противостояние шло серьезное и носило вовсе не технический характер, однако уже на самой конференции просмольнинский кандидат Серов, понимая расклад, снял свою кандидатуру. Последствием этой борьбы стал раскол между представителями исполнительной и законодательной ветвей власти в петербургской «Единой России». После скандала своего поста лишился глава Адмиралтейского района Николай Линченко, выступивший на стороне Макарова. Серов, в свою очередь, через некоторое время сложил полномочия депутата и перешел работать в Смольный.

В последние годы петербургские депутаты, в том числе единороссы, с завидным постоянством критиковали накануне покинувшего Смольный главу комитета по территориальному развитию (отвечает за связь с районами и муниципалитетами) Игоря Князева. Последним наиболее громким партийным скандалом стали разборки в отделении в Центральном районе, где сторонники Вячеслава Макарова не поделили партию с главой администрации района Андреем Хлутковым.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»