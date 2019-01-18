Владельцы ТЦ в Колпино требуют от Смольного 200 млн рублей за снесенное здание

Компания "Колпинская продовольственная база" обратилась в арбитражный суд с иском к Смольному. Заявление было зарегистрировано в картотеке арбитража 17 января.

Согласно данным сайта суда, бизнесмены требуют с комитета финансов 201,7 млн рублей. В сегодняшнем разговоре с «Фонтанкой» представитель компании Андрей Савоненко отказался комментировать детали иска.

О том, что торговый центр в Колпино приговорили к сносу, «Фонтанка» писала летом 2018 года. Двухэтажный центр появился на улице Веры Слуцкой в 2001 году. Тогда участок был передан ООО «Араз» – компании главы районной азербайджанской диаспоры, местного депутата от «Единой России» Ильхама Ахмедова. По документам на этом месте должен был появиться «временный объект, детское кафе, молодежный центр». Построенное в итоге двухэтажное здание дважды принималось к вводу в эксплуатацию как временное – в 2003 и 2006 годах.

В середине 2000-х у «Невы» возник соперник в лице православного прихода. Верующие проводили у ТЦ крестные ходы, установили поклонный крест и даже обращались в суды, однако безрезультатно.

В 2010 году у «Араза» закончился договор аренды территории. Компания обратилась к правительству города с предложением легализовать центр, перестроив его в виде спортивного комплекса без трибун. Одновременно предложение о строительстве на этом месте церкви подал православный приход.

Бизнесмены перестраивать здание не стали, но им удалось выкупить участок (правопреемником «Араза» к тому времени стала Колпинская продовольственная база). Но затем город аннулировал договор, ссылаясь на то, что Госстройнадзор отменил разрешение на ввод в эксплуатацию. Регистрация права собственности на здание также была признана судом недействительной. Затем отношения чиновники и бизнесмены выясняли в судебных процессах, после одного из них по распоряжению Георгия Полтавченко ТЦ решили снести.

В октябре бизнесмены обратились в арбитражный суд, он признал, что центр был снесен незаконно.