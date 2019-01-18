"В другой раз". В РАН отложили присвоение званий профессоров патриарху Кириллу и Матвиенко

Церемония присвоения звания почетного профессора РАН патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко перенесена.

"Церемония присвоения звания состоится в другой раз", – цитирует пресс-службу Академии "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента РАН Светлана Попова рассказала, что торжественное вручение профессорских дипломов Кириллу Гундяеву и Валентине Матвиенко пройдёт 22 января в ходе очередного заседания президиума Академии.

В чём причина отмены процедуры – в РАН не поясняют, но уточняют, что 22 января на заседании президиума РАН на Воробьевых горах в Москве академик Юрий Балега всё же выступит с официальным сообщением о присвоении званий патриарху и сенатору, после чего президиуму РАН предстоит проголосовать по этому вопросу.

"Будет обсуждение, потом голосование. Это должно быть коллективное решение академиков, членов президиума", – уточнила глава пресс-службы РАН Светлана Попова.

Напомним, что в России ранее были присвоены две учёные степени по теологии. Кандидатами наук в 2017 и 2018 годах стали декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Павел Хондзинский и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии Константин Неклюдов. В экспертный совет ВАК по теологии входят более 50 светских ученых.