Комитет имущественных отношений требует от “Роснефти” 101 млн рублей за аренду участка в Пулково, на котором строится топливозаправочный комплекс за 4,5 млрд рублей

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга пытается через суд взыскать более 100 млн рублей с крупного проекта Роснефти в Петербурге – ООО «Топливозаправочный комплекс в Пулково» ("ТЗК Пулково").

«Иск направлен на взыскание арендной платы, рассчитанной по соответствующему договору, заключенному между компанией и комитетом», – сообщили 18 января «Фонтанке» в КИО. В комитете также рассказали, что еще в досудебном порядке пытались добиться от «Роснефти» погашение долга, однако это не принесло никаких результатов.

В «ТЗК Пулково» на момент публикации новости не отвечали на звонки, «Фонтанка» направила запрос в «Роснефть».

Проект «Роснефти», "ТЗК Пулково" стоимостью 4,5 млрд рублей, представляет собой авиазаправочный комплекс мощностью более 30 тыс. тонн в месяц. Компания анонсировала строительство еще в начале 2010-х, однако официально одобрение правительства Петербурга «Роснефть» получила только в 2015 году. Позже проекту был присвоен статус стратегического, а завершение его строительства планировалась к середине 2018 года.

Однако в конце 2017 года стало понятно, что сдать ТЗК в намеченный срок «Роснефть» не успеет: тогда председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк рассказала, что к лету 2018 года будет закончен только лишь проект планировки ТЗК. Новый срок завершения строительства проекта в Пулково – конец 2020 года.