Маршрутка вылетела на тротуар у школы на Замшиной, а на севере Петербурга автобусы снова перешли на «ручную тягу»

Задержавшийся в Петербурге снегопад продолжает осложнять жизнь водителям и пассажирам общественного транспорта. Автобусы подводят обледеневшие дороги и нерасчищенный снег, но горожане их в сугробе не бросают.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», в начале пятого вечера водитель маршрутки не справился с управлением и едва не влетел в ограду лицея на Замшиной улице. Вылетевший на тротуар автобус, судя по фотографиям, несколько затормозили сугробы на обочине. Там он и застрял, мешая проходу школьников.

В компании «Пальмира», которая обслуживает маршрут № К17, сообщили «Фонтанке», что ДТП обошлось без пострадавших. Маршрутку вынесло на тротуар из-за неудачного манёвра автомобиля, уточняет перевозчик. Транспорт вернули на дорогу.

Не повезло и пассажирам маршруток рядом с метро «Академическая». Забуксовавший в снегу автобус выталкивали вручную. С аналогичной проблемой столкнулись на проспекте Просвещения рядом с метро «Гражданский проспект».

«Бурлаки на Волге... А почему не главы администраций толкают?» – язвительно пишут в комментариях, предлагая уже не откапывать, а бить лопатой Беглова. Другие добавляют, что аналогичную картину там же наблюдали накануне.

После вчерашних мытарств автобусов на улице Ушинского и на пересечении Черкасова – Киришской «Пассажиравтотранс» выразил благодарность протянувшим руки помощи горожанам.