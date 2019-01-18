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Финляндия
20.01.2019 11:52
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Muse, Ариана Гранде, Боб Дилан. Афиша Хельсинки заполнит лакуны петербургской

Многие зарубежные звёзды до Петербурга не доезжают, но, к счастью, Европа рядом. В поисках концертов известных мировых исполнителей «Фонтанка» изучила концертную афишу в Хельсинки на 2019 год.

Muse, Ариана Гранде, Боб Дилан. Афиша Хельсинки заполнит лакуны петербургской

Lauri Rotko, City of Helsinki

Список концертов в Петербурге на фоне хельсинкского выглядит скромнее – зарубежный артист теперь редкий зверь на российской сцене. Везти звёзд мировой величины стало невыгодно, считают организаторы концертов.

«Привезти артистов в Россию дороже, чем в Европу. Одна из причин – время, затраченное на поездку в Россию. Как правило, это не менее недели с таможней, перелетами, сложным процессом получения визы. Из этого вытекает больший размер гонорара, – говорит Евгений Финкельштейн, президент корпорации PMI. – Важно также, сколько человек собирают артисты. Чаще экономически выгоднее сделать концерт только в Москве с расчетом на то, что аудитория приедет из Петербурга. Если группу берут и в Мосвке, и в Петербурге, то чаще всего платится двойной гонорар без скидок. Многие артисты просто завышают для России свой гонорар, зная, сколько они могут получить и сколько их коллеги получают на корпоративах компаний в России».

Порой на решение артиста о концерте в России влияют и его политические взгляды. «Отказы приехать в Россию из-за нестабильной ситуации бывают, – подтверждает Финкельштейн, – но сейчас уже не вспомнить конкретные имена».

Но чем вспоминать тех, кому не угодила Россия, лучше присмотреться к тому, что предлагает меломанам соседняя Финляндия, благо из Петербурга до неё рукой подать. К стоимости билета прибавляются расходы на дорогу (а возможно – и на ночёвку), но едва ли это остановит истинных поклонников.

Итак, если вы не успели попрощаться с «великим и ужасным» Оззи Озборном в Петербурге, то шанс взглянуть на то, как зажигает в свои 70 крёстный отец хэви-метала, ещё есть. Европейское турне с ироничным названием No More Tours 2 в честь окончания 50-летней карьеры Оззи начнёт 30 января в Ирландии и к 24 февраля доберётся до хельсинкской «Хартвалл-арены». Билет обойдётся в 87 евро.

Мультиинструменталист Ленни Кравитц выступит там же 1 июня в рамках тура Raise Vibration в поддержку своего 11-го альбома с одноимённым названием. «Эта пластинка продолжает увлекательное и стильное музыкальное путешествие Кравитца в плавном слиянии фанка, рока, блюза и соула», – говорят организаторы и отмечают, что в песне Low звучит голос поп-короля Майкла Джексона, который помог Ленни с вокалом. Билет стоит от 59 евро.

Культовая американская блюз-рок-группа ZZ Top, как и Оззи Озборн, отмечает полвека на сцене в турне. Бородачи из Техаса разгорячат финскую публику на «Хартвалл-арене» 4 июня. Гитарист и солист Билли Гоббонс заверил, что порох в пороховницах для этого ещё есть, и ничего не изменилось, кроме разве что длины их главного атрибута. Услышать в живом исполнении La Grange, Legs, Sharp Dressed Man, Gimme All Your Lovin и многие другие их хиты можно за 69 — 89 евро.

ZZ Top на этой же площадке сменят 5 июня постаревшие Backstreet Boys. Поколение 80 – 90-х будет вспоминать юность под песни американского бойз-бэнда, сумевшего за свою 26-летнюю карьеру продать более 130 млн пластинок. 25 января Backstreet Boys выпустит новый, десятый по счёту альбом «DNA», после чего группа отправится в крупнейший тур за 18 лет. За возможность посмотреть, как за это время изменились кумиры девчонок, и оценить их новые работы, просят 85 евро.

Хельсинки в рамках нового турне под названием My Songs летом вновь посетит Стинг. Он даст концерт под открытым небом в парке Кайсаниеми в четверг, 13 июня. Для поклонников британского музыканта прозвучат самые известные композиции из сольного репертуара Стинга и из творчества культовой группы The Police, включая хиты Englishman in New York, Fields of Gold и Shape of My Heart. Стоимость билета — 79 евро.

Если вдруг по какой-то причине среда удобнее, то на Стинга можно махнуть и в Таллин — там он выступит днём раньше в концерт-холле «Саку Суурхалль», где цена варьируется от 50 до 100 евро.

Один из самых известных в мире авторов-исполнителей Боб Дилан приедет в Финляндию со своей группой тоже в июне. За концерт обладателя «Грэмми», Пулитцеровской и Нобелевской премий, который в последний раз выступал в Хельсинки больше 10 лет назад, придётся раскошелиться — билет стоит 99 евро. Услышать «голос поколения 60-х» можно будет 24 июня на всё той же «Хартвалл-арене».

В концертной афише Хельсинки нашлась-таки одна молодая и суперпопулярная современная звезда — 25-летняя актриса и поп-певица Ариана Гранде, чья композиция Thank u, next! оказалась самой прослушиваемой на Spotify среди женских песен по итогам 2018 года, а клип к ней, выпущенный 30 ноября 2018-го, побил рекорд YouTube, собрав наибольшее количество просмотров за один день, сейчас цифра перевалила за 258 миллионов. Знаменитость даст концерт в Хельсинки 20 декабря в рамках турне The Sweetener («Подсластитель»). Цена билета – 89 евро.

Парочка концертов в ближайшем заграничье есть как альтернатива московским. В Хельсинки 18 июня (вторник) рок-группа Muse представит свой восьмой студийный Simulation Theory в формате опен-эйра. "Сверхмощное звуковое и визуальное шоу" британцы устроят на территории бывшей электростанции Сувилахти, где ежегодно в августе проходит фестиваль Flow. Стоимость билетов начинается с 84 евро (6500 рублей). Из Петербурга в Хельсинки поклонникам Muse предлагают автобусный тур за 3500 рублей. В Москве цены на стадионный концерт в 15 июня (пятница) в «Лужниках» стартуют от 3600 рублей.

Культовая американская группа Bon Jovi вернется в Москву 31 мая 2019 года после 30-летнего перерыва. Альтернатива пятничному концерту в «Лужниках» за минимум 8200 рублей (на момент публикации) — выступление в главном концерт-холле Эстонии в Таллине за более приемлемую цену 40 — 100 евро (3000 — 7700 рублей).

В Таллине же выступит 11 октября немецкий скрипач-виртуоз Дэвид Гаррет, в гастрольном графике которого Петербурга пока нет. Билеты стоят от 40 до 100 евро.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»


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