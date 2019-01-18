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Общество
18.01.2019 18:45
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Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко стали профессорами Российской академии наук

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почетного профессора Российской академии наук. Об этом сообщает агентство "Интерфакс"

"Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича (президент РАН в 1991 – 2013 годах. – Прим. ред.). Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", – цитирует агентство пресс-секретаря президента РАН, руководителя пресс-службы Академии Светлану Попову.

Попова напомнила, что Кирилл Гундяев не единожды участвовал в съемках телепередачи о науке "Очевидное – невероятное", бессменным ведущим которой был Капица. Также глава пресс-службы РАН рассказала, что церковный иерарх знал отца Сергея Капицы, знаменитого советского физика Петра Капицу. Капица-старший был удостоен Нобелевской премии по физике в 1978 году за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия.

Вместе с патриархом Кириллом звания почётного профессора РАН удостоена спикер Совета Федерации, второй губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

Церемония присвоения званий пройдет в здании РАН на Воробьевых горах во вторник, 22 января, в ходе очередного заседания президиума РАН. Ожидается, что новых почетных профессоров представит вице-президент Академии Юрий Балега.

В 2010 году патриарху Кириллу было присвоено звание почетного профессора Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

В июне 2017 года в России была защищена первая диссертация по теологии. Тем же летом протоиерей Павел Хондзинский получил учёную степень за диссертацию на тему "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского". Ряд российских учёных безуспешно пытались оспорить принятое решение.

В ноябре 2018 года была защищена вторая диссертация по теологии. Преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии Константин Неклюдов стал кандидатом наук за работу "Галилейский контекст проповеди Иисуса Христа: проблемы, сформулированные библеистикой XIX–XX вв., и их решения в свете современной археологии".

Паспорт научной специальности "теология" был одобрен президиумом Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России осенью 2015 года. В экспертный совет ВАК по теологии вошли более 50 светских ученых.

О том, как сочетаются наука и православие, минувшей осенью "Фонтанке" рассказал первый в постимперской России профессор-священник, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН и штатный дьякон храма под Мурманском Сергей Кривовичев.

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