"Просто плакать хотелось". В комблаге рассказали об уборке и отчитали ОАО "Коломяжское" за жалобы в северных районах

В комитете по благоустройству прошло совещание с руководителями дорожных предприятий по поводу уборки снега. Больше всего жалуются жители Приморского и Выборгского районов.

По данным комитета, за сутки с улиц города вывезли почти 60 тысяч снега, с 1 января – 760 тысяч, всего с начала снежного сезона – 1 млн 66 тысяч. На дорогах задействованы 1162 единицы техники и 1063 дворника.

При этом больше всего жалоб поступило на работу ОАО "Коломяжское", которое убирает Выборгский и Приморский районы, особенно на проспект Энгельса и Светлановскую площадь. Глава комитета Владимир Рублевский заявил, что проверит эти адреса в ходе ночного объезда.

Представитель ГУ ДСП "Петродворцовое" в ответ на вопрос, сколько выпало снега в одноименном районе, ответил: "Не считал, просто плакать хотелось, падал и падал".

Накануне в Петербурге ввели режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поставил задачу увеличить парк снегоуборочной техники.