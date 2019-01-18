В Петербурге насторожили рынок морепродуктов. Полиция ищет тех, кто подделал печать «ввоз разрешен»

Оперативники полицейского главка обыскивают петербургскую компанию, специализирующуюся на импорте морепродуктов. Брокер тоже потревожен. Все началось с поступления контейнера в зону таможенного контроля. Теперь следователи пытаются узнать, кто конкретно подделал штамп Роспотребнадзора «ввоз разрешен». «Фонтанка» узнала, какие виды у экономической полиции Петербурга на игроков внешнеэкономической деятельности.

По информации «Фонтанки», с утра 17 января оперативники Управления экономической безопасности регионального ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начали проведение обысков в коммерческой компании «Арт-Ультра». Таким же способом правоохранители испортили настроение и сотрудникам таможенного брокера «Транслайн-Балтика».

Их действия последовали за возбуждением Главным следственным управлением ГУ МВД уголовного дела по статье 226.1 УК РФ – контрабанда сильнодействующих, ядовитых, прочих опасных веществ, а также водных биологических ресурсов. Заметим, в отношении неустановленных лиц.

Как стало известно нашему изданию, недавно в зону контроля Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни был выгружен контейнер, где, согласно так называемому консаменту – сопроводительному листу, находились 15 тонн морепродуктов на сумму около 6,5 млн рублей. Сотрудник таможни отправил груз на санитарно-карантинный контроль, затем эксперт Роспотребнадзора принял решение приостановить движение товара и в соответствующих документах проставил штамп «ввоз запрещен».

Несмотря на это, декларирование товара продолжилось. На том же консаменте чуть позже появился штамп «ввоз разрешен», а предыдущая отметка оказалась зачеркнутой. Но, судя по всему, что-то у предпринимателей пошло не так. Полицейские установили, что печать и подпись главного специалиста Роспотребнадзора поддельные. Как подсказывает логика дальнейшего развития событий, после этого и родилось уголовное дело. На данный момент «Фонтанке» известно, что в ходе обысков изъята документация.

Несмотря на явный криминал – подделку печати и подписи должностного лица, – "рыбное дело" расследуется совсем по другой статье. Как узнала «Фонтанка», в Управлении экономической полиции города в этом случае обратились к статье «контрабанда». Причем не в "классическом виде" ст. 188 УК РФ, утратившей силу, а в обновленном.

Данное уголовное дело фактически первое в Петербурге, когда, "прицелившись" на подлог, коммерсантам пытаются вменить контрабанду, пусть водными биологическими ресурсами. Впрочем, специалисты не уверены в том, что следователям удастся добиться искомого результата. Наш собеседник в Северо-Западном таможенном управлении сказал, что «дело по доказательствам будет хлопотно», и предсказал переквалификацию на статью 194 УК – «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Заметим, эта норма считается не арестной, одной из самых легких с точки зрения наказания.