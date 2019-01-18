Бизнес отчитался перед Смольным по проблемному жилью. Больше всего досталось застройщику ЖК «Светлана»

Комитет по строительству заслушал отчеты застройщиков о ходе работ на проблемных объектах. В аутсайдерах оказался ЖК «Светлана», темпы возведения комплекса Смольный назвал неудовлетворительными. Об этом 18 января сообщает пресс-служба комстроя.

Замглавы комитета Евгений Барановский остался недоволен скоростью завершения строительства жилого комплекса «Светлана», который возводит ООО «Невский луч». Гендиректор компании Сергей Шорин сообщил, что к работе готова котельная, застройщик оплатил поставщикам газ, а в начале следующего месяца планирует начать опапливать ЖК.

Чиновник назвал темпы работ неудовлетворительными и поручил без промедления начать обустройство электросетей. Также застройщику предстоит привести в соответствие документацию, чтобы по отдельности ввести в эксплуатацию паркинг и жилую часть «Светланы».

«Дальпитерстрой» ждет заключение о соответствии жилого дома на Новгородском проспекте в Шушарах в начале февраля. Ранее Госстройнадзор выдал девелоперу предписание устранить выявленные замечания.

На соседней стройке в Шушарах, на территории предприятия «Ленсоветовское», где компания «Титан» возводит пятый и десятый корпуса, до конца недели должны завершиться фасадные работы, в течение двух недель в домах появится газоснабжение. На то, чтобы провести в здания тепло, застройщик получил полмесяца.

Глава «БП Истейт-Ланское» Павел Бережной отчитался, что разрешение на строительство ЖК «Усадьба на Ланском» (пр.Энгельса,2) продлено до июля 2019 года. Компания продает активы, за счет которых сможет завершить проект. На Светлановском проспекте, 121, в жилом доме завершаются фасадные работы и монтируется тепловой пункт.

Новый генподрядчик с февраля должен выйти на стройплощадку здания по адресу: Новочеркасский проспект, 35, лит. А. Для заселения дому не хватает внутренних коммуникаций и водомерных узлов.

Компания «Новые Коломяги» завершила благоустройство территории девятиэтажки на Ярославском проспекте и договорилась о поставках тепла. В зоне риска по-прежнему находится дом с подземным паркингом на Герасимовской улице, который возводит одноименная компания. Чтобы ускорить работы, необходимо найти нового застройщика. На стройплощадке планируются выездные совещания с участием дольщиков, прокуратуры и профильных ведомств.

Напомним, в конце прошлого года врио губернатора Александр Беглов пообещал, что до конца 2020 года город решит проблему всех обманутых дольщиков, которые официально числятся реестре пострадавших.