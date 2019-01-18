Hyundai будет собирать в России двигатели, «автоматы» и элементы системы управления

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai заключил с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК) на 10 лет. Договор подразумевает увеличение локализации производства легковых автомобилей марки в России.

Согласно контракту, Hyundai сможет собирать на российских мощностях не только двигатели, но также элементы системы управления и автоматические коробки передач, сообщает 18 января Autonews со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. Ранее сообщалось, что для производства двигателей компания построит отдельный завод в Петербурге. Он может начать работу уже в 2021 году.

«Совокупный объем инвестиций составит 16,6 миллиарда рублей, но с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, например Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма вложений может достигнуть порядка 35 миллиардов рублей. Объем налогов, планируемых к отчислению в бюджеты различных уровней, составит более 244 миллиарда рублей», — пояснил Мантуров.

В настоящее время у Hyundai в Петербурге есть завод по производству автомобилей. На нем собираютмодели Solaris и Creta, а также KIA Rio. Помимо этого, компания ведет крупноузловую сборку автомобилей Genesis и Hyundai на заводе «Автотор» в Калининграде.