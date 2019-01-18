"Есть у нас ещё дома дела".Трамп в последний момент отменил поездку американской делегации в Давос

Чиновники и бизнесмены из США не будут представлять страну на ежегодном экономическом форуме в Швейцарии. Такое решение принял президент Дональд Трамп, который отменил свою поездку еще раньше.

«Для того, чтобы команда президента могла оказывать необходимую помощь, Трамп отменил поездку делегации на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария», – цитирует 18 января пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс агентство Reuters.

Отмена поездки стала неожиданностью, так как, например, на 22 января уже были запланированы выступления министра финансов США Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео. Кроме того, вчера, 17 января, Белый дом подтвердил участие США в форуме.

Дональд Трамп заявил, что не поедет в Швейцарию 10 января.

Российской делегации не помешает принять участие в форуме даже то, что часть из представителей России находятся под санкциями.

Напомним, экономический форум в Швейцарии пройдет в январе. В декабре прошлого года организаторы сняли ограничения на участие в форуме попавших в санкционные списки бизнесменов, хотя в ноябре, по данным СМИ, у них был соблазн отказать. Однако они поставили им ряд условий. До этого персонами нон грата были объявлены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин.

В начале декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил иностранных бизнесменов на форумы в Россию, так как Давос, по его мнению, перестает выполнять свои функции места для переговоров мировой бизнес-элиты.