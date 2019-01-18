«Зенит» почти подписал защитника сборной Украины

Стал известен еще один потенциальный новичок футбольного клуба «Зенит». Как сообщает Tribuna.com, им должен стать центральный защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий.

Со ссылкой на агента 29-летнего игрока, Шандора Варгу, отмечается, что переговоры по поводу трансфера находятся в завершающей стадии. «Шахтер» рассчитывает получить за Ракицкого 10 млн евро. Петербуржцы пытаются сбить цену до 8 млн. Также «Зенит» уже договорился о переходе с самим футболистом. Личный контракт с ним будет рассчитан на 2,5 года. Предполагаемая зарплата составит 2,5 млн евро.

Ракитич начал всю свою профессиональную карьеру, которая началась в 2009 году, провел в донецком «Шахтере». На его счету 209 матчей за команду и 9 голов. В составе «Шахтера» Ярослав шесть раз выигрывал чемпионат Украины (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17). За сборную Украины Ракитич провел 54 матча, в которых забил пять мячей.