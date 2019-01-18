Стать «хранителями птиц» предложили россиянам экоактивисты

Экологическое движение ЭКА приглашает россиян принять участие во флешмобе «Хранители птиц». Всех присоединившихся ждут вебинары от ведущих российских орнитологов и экоподарки, сообщает АСИ.

Активисты движения ЭКА отмечают, что из-за недостатка корма в зимнее время гибнет более половины городских птиц. «Зачастую пернатые переживают зиму только благодаря подкармливающим их людям. Но, к сожалению, неправильная помощь человека, как и её отсутствие, приводят к гибели птиц. Наша задача – привлечь внимание жителей к этой проблеме», – говорит директор движения ЭКА Елена Горохова.

Участники акции узнают, как и чем можно подкармливать птиц, как смастерить безопасную и экологичную кормушку и как вовлечь других в заботу о пернатых.

Чтобы стать участником флэшмобма, необходимо зарегистрироваться, а потом выполнить несколько заданий: соорудить кормушку для птиц за окном или во дворе; регулярно подкармливать птиц; разместить плакат о том, как правильно помогать птицам; рассказать о флешмобе в социальных сетях с хештегом #хранителиптиц #эковики.