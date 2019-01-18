«Заявил, что хочет совершить теракт». В Норвегии за нападение на покупателей супермаркета арестован россиянин

Власти Норвегии задержали 20-летнего россиянина по подозрению в вооружённом нападении, которое произошло в Осло накануне. Об этом 18 января пишет местное издание Dagbladet со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что атака произошла накануне рядом с кассами супермаркета в Осло. Мужчина ранил одну из покупательниц ножом в спину, когда она расплачивалась за товары. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Предполагается, что она стала случайной жертвой. Нападавшего задержали.

Местные СМИ со ссылкой на полицию пишут, что это 20-летний уроженец Башкирии, мусульманин, который 17 января прибыл в Норвегию через Швецию. Во время допроса, по информации правоохранителей, он признался, что хотел совершить теракт и собирался убить как можно больше людей.

Пока подозреваемого не связывают ни с одной террористической группировкой, но версию о теракте не исключают. При этом в полиции не считают, что у россиянина были сообщники.