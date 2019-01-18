Porsche отзывает в России 1236 спорткаров Panamera, которыми тяжело управлять

ООО «Порше Руссланд» объявило об отзыве 1236 спорткаров Porsche Panamera, проданных в России за последние два с лишним года и даже еще не проданных. У них нашли ошибку в программном обеспечении.

Как сообщает 18 января пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 1154 автомобиля, проданных с 15 ноября 2016 года по 17 декабря 2018 года, а также 82 нереализованные машины. Причиной стала вероятность ошибки в ПО, из-за которой непродолжительное время может оказаться недоступной функция усиления рулевого управления и для вращения рулевого колеса придется прилагать повышенные усилия. Чтобы восстановить функцию, нужно заглушить и снова завести машину.

В дилерских центрах на попавших под сервисную кампанию автомобилях перепрограммируют блок управления электроусилителя руля. Работы проведут бесплатно для владельцев.

Ранее из-за проблем с программным обеспечением в России объявила отзывную кампанию баварская марка BMW. В автомобилях 5-й и 7-й серий нашли дефекты ПО, которые могут привести к повреждению двигателя. Под отзыв попали 684 машины.