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18.01.2019 11:30
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Как получить ставку по ипотеке от 6,2%?

Процентные ставки по ипотеке растут несколько месяцев подряд, средневзвешенные значения уже достигли отметки 11% годовых. Но знаете ли вы, что сегодня можно оформить ипотеку с более низкой процентной ставкой, чем предлагают банки? Рассказываем, как не упустить возможность купить квартиру по специальной кредитной ставке

Как получить ставку по ипотеке от 6,2%?

pixabay.com

Только для своих

«Петербургская Недвижимость» предлагает клиентам особые ипотечные программы, благодаря многолетнему сотрудничеству с ведущими кредитными организациями. Среди партнеров компании – более 20 ведущих банков, многие из них предоставляют скидки от своих стандартных ставок. Поэтому за счет разнообразных программ и акций вы можете выбрать то, что удобно именно вам.

Сегодня «Петербургская Недвижимость» предлагает оформить ипотеку по суперставке – от 6,2%* годовых. Эту кредитную программу компания разработала совместно с ВТБ. Сниженная ставка действует при прямом обращении в «Петербургскую Недвижимость». Чтобы приобрести желаемую квартиру, достаточно иметь первоначальный взнос от 10% от стоимости жилья. При этом специалисты компании помогут подобрать программу с ежемесячным платежом, комфортным для семейного или личного бюджета.  

Максимум выбора

Ипотека со ставкой от 6,2%* распространяется на жилые комплексы девелопера Setl City: «Статус у Парка Победы», «Эмеральд на Малой Неве», «Pulse на набережной». Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой по стандартам застройщика, в последних проектах применяются «Итальянские коллекции». Это новый формат отделки, включающий теплые полы в ванной комнате. Также есть возможность выбрать квартиру без отделки, чтобы воплотить собственные идеи в интерьере.

Внутренний двор в ЖК «Статус у Парка Победы»/ фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
Внутренний двор в ЖК «Статус у Парка Победы»/ фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Также есть интересные предложения, действующие на объекты других застройщиков. Выбирайте тот жилой комплекс, который вам интересен, а «Петербургская Недвижимость» найдет для вас подходящую ипотечную программу от разных банков.

Удобный сервис

Ипотека и квартира в «Петербургской Недвижимости» подбираются одновременно – чтобы вы могли быстро решить жилищный вопрос. Менеджеры компании также помогут вам подобрать страховую программу. За счет сотрудничества с банками покупатели имеют приоритет при рассмотрении ипотечных заявок – срок согласования может занять пару часов. Подробнее по телефону 33-55555.

*Предложение действительно на 18.01.2019. Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (ген. лиц. №1000 от 08.07.2015) по программе «Строящееся жилье». Предложение распространяется на ЖК «Статус у Парка Победы», «Эмеральд на Малой Неве», «Pulse на набережной». Процентная ставка в рублях на первый год кредитования составляет от 6,2% годовых, в последующие годы от 10% годовых в случае оформления комплексного страхования. Первоначальный взнос от 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования от 14 до 362 месяцев. Сумма кредита от 1 000 000 рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и от 500 000 рублей на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредиту за каждый день просрочки. Подробности предложения по телефону 8 (812) 335-55-55 и на сайте www.3355555.ru.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy

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