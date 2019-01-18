Пентагон подтвердил гибель трех американцев в результате теракта в сирийском Манбидже

Министерство обороны США подтвердило гибель трех американцев в результате взрыва в сирийском Манбидже. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте министерства 18 января.

"Министерство обороны сообщает о гибели одного военнослужащего наземных подразделений, одного военнослужащего ВМС (переводчика) и одного гражданского сотрудника, которые принимали участие в операции "Непоколебимая решимость", – говорится в заявлении.

16 января в сирийском Манбидже произошел мощный взрыв. По данным газеты The Washington Post, ответственность за организацию взрыва взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ. – Прим. ред.). При этом спустя всего несколько часов после теракта вице-президент США Майкл Пенс, выступая в госдепартаменте на ежегодном совещании глав американских дипломатических представительств за рубежом, в очередной раз объявил о поражении ИГ на территории Сирии.