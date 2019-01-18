В Минобороны не подтвердили спасение второго летчика Су-34 после столкновения самолетов над Японским морем

«Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась», – цитирует 18 января заявление ведомства RT.

В районе столкновения «запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя». На поиски пилота брошены Ту-142, Ан-12, Ан-30, Ми-8 и пять судов.

Один спасенный штурман был эвакуирован на Ан-26 в Хабаровск. Его состояние оценивается как удовлетворительное, а жизни летчика ничего не угрожает.

Напомним, что 18 января во время учебных маневров над Японским морем произошло «касание в воздухе» Су-34. Один самолет сумел долететь до базы и благополучно приземлиться. Экипаж второго катапультировался. Ранее сообщалось, что обоих летчиков нашли.