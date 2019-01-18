За гибель мальчика в ливнёвке сочинский коммунальщик наказан условно. Открытый сток был огорожен стулом

В Сочи суд вынес приговор по делу о гибели мальчика, которого ливнем смыло в незакрытую канализацию. Инженер ответственного за сток предприятия получил условный срок.

Как сообщает управление Следственного комитета по Краснодарскому краю 18 января, 32-летний Сергей Пинчук признан виновным в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека. Заместителю главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП «Водосток» вменили небезопасную ливнёвку в посёлке Лазаревское.

В августе прошлого года во время сильного дождя в наполненную водой яму смыло мальчика 7 лет. Ребёнок погиб. Канализация была закреплена за МУП «Водосток», но её техническую оценку в течение года до случившегося не проводили. На месте положеных решёток открытый проём загораживал стул, писали местные СМИ.

«Ненадлежащее исполнение Сергеем Пинчуком своих обязанностей вследствие допущенной небрежности в силу занимаемой должности повлекли трагические последствия в виде гибели ребенка», – говорится в сообщении СК.

Суд назначил инженеру два года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Также ему два года запрещено работать в органах местного самоуправления на административно-хозяйственных должностях.

После гибели ребёнка ещё одно дело было возбуждено в отношении владельца гостевого дома. По версии следствия, он установил над канавой бетонную плиту, через которую постояльцы попадали в дом, но не оборудовал её решётками. Ему вменили причинение смерти по неосторожности. Дело прекращено по примирению сторон после того, как домовладелец выплатил семье мальчика 150 тысяч рублей, пишет «Эфкате Сочи».