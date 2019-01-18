«Пусть изучат опыт чеченских коллег». В Смоленской области задумались о списании долгов за газ

После списания 9 миллиардов рублей должникам в Чечне депутаты Смоленской областной Думы обратились в прокуратуру, чтобы перенять практику кавказской республики.

«В обоснование исковых требований прокуратура [Чеченской республики] указала на «невозможность взыскания», а также на то, что работа по сбору долгов с населения может повлечь социальное недовольство. Аналогичные основания, на наш взгляд, имеются и в Смоленской области», – говорится 18 января в заявлении депутатов, которое на своей странице в «Фейсбуке» выложил один из авторов обращения Андрей Шапошников.

Народные избранники в своем заявлении подчеркнули, что в России не действует прецедентное право. «Пусть изучат опыт чеченских коллег и обратятся в суд с аналогичным иском», – указал Шапошников.

По его словам, долги за газ в регионе — не исключительное явление, особенно среди пенсионеров.

Напомним, что Заводской районный суд Грозного принял решение списать должникам в Чечне 9 миллиардов рублей. Прокуратура указала, что попытки добиться оплаты вызывают рост напряженности и протестные настроения в республике. «Газпром межрегионгаз Грозный» заверил, что будет обжаловать решение суда.